Carro-bomba mata 5 pessoas e fere 25 no Afeganistão A polícia afegã disse que um carro-bomba matou cinco civis e feriu outras 25 pessoas em uma tentativa fracassada de acertar um comboio de caminhões de abastecimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no leste do Afeganistão. No entanto, o carro atingiu uma casa residencial.