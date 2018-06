Carro-bomba mata 6 pessoas e fere 23 no Afeganistão

A força da explosão quebrou vitrines a centenas de metros de distância e virou vários veículos.

O atentado ocorreu nas imediações da Universidade de Cabul, poucos dias antes do chamado Loya Jirga, ou Grande Conselho, que reunirá cerca de 2,5 mil delegados. A reunião foi convocada pelo presidente afegão Hamid Karzai para discutir o acordo com os EUA sobre a presença militar norte-americana no Afeganistão, após a retirada definitiva das tropas internacionais, no final de 2014.

Os EUA e o Afeganistão têm discutido o acordo há vários meses, e uma proposta de texto do acordo teria sido concluída, conforme informou Karzai.

O Taleban prometeu identificar os delegados do Loya Jirga como "traidores" se eles aprovarem o acordo e deixarem as tropas americanas permanecem no país. Falando a jornalistas horas antes do ataque, Karzai convidou o Taleban e outro grupo insurgente, o Hezb-e-Islami, a fazer parte na assembleia. "Eu gostaria que eles participassem do Loya Jirga", disse Karzai. "Eles são povo do

Afeganistão e têm o direito de participar nessas assembleias."

Karzai acrescentou que, se o Loya Jirga se opuser ao acordo, ele não vai assiná-lo. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.