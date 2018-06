Carro-bomba mata 7 na capital da Somália

O general Garad Nor Abdulle afirmou que os integrantes da delegação catariana, que era escoltada pelo comboio do Ministério do Interior, não se feriram e foram levados em segurança para o hotel. Segundo Abdulle, o ministro do Interior não estava no comboio.

Mohamed Abdi, oficial que estava no local da explosão, disse que quatro civis e um soldado perderam a vida imediatamente. Outras duas pessoas morreram no hospital e 18 ficaram feridas, disse o doutor Duniya Mohamed Ali, do Hospital Medina.

A delegação de representantes do Catar está envolvida no desenvolvimento de projetos em Mogadiscio, informou o presidente somali, Hassan Sheikh Mohamud. Ele responsabilizou o grupo militante al-Shabab, ligado à Al-Qaeda, pelo ataque e disse que "suspeitos" foram detidos.

Em outro incidente, quatro soldados somalis ficaram feridos neste domingo quando uma bomba colocada à margem de uma via atingiu um veículo do governo no distrito de Deynile, noroeste de Mogadiscio, informou Ali Jimale, capitão da polícia somali. As informações são da Associated Press.