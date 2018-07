Carro-bomba mata autoridade policial no Iêmen

Um comandante da polícia iemenita foi morto por um carro-bomba no sul do Iêmen nesta sexta-feira, 28, disse uma autoridade de segurança, no mais recente de uma série de ataques na volátil região durante os nove meses de protestos contra o presidente.

Dois outros ocupantes também foram feridos quando o veículo explodiu na cidade portuária de Áden, disse o oficial à Reuters.

O sul do Iêmen tem sido cenário de embates entre o Exército e militantes ligados à Al Qaeda, que tomaram três cidades durante o levante popular para depor o mandatário autocrata Ali Abdullah Saleh.

A Arábia Saudita, vizinha e gigante do petróleo, e os Estados Unidos temem que a anarquia que se dissemina no Iêmen esteja encorajando o braço regional da Al Qaeda, um dos mais agressivos da rede islâmica global.

Na capital Sanaa, uma mulher foi morta a tiros e seu marido ficou ferido quando passavam perto de uma manifestação, disseram testemunhas. O governo e a oposição trocaram acusações sobre que lado abriu fogo.

Na província de Ibb, ao sul de Sanaa, quatro soldados foram feridos quando seu veículo recebeu disparos de ativistas da oposição armados, disse um funcionário do Ministério do Interior à agência de notícias estatal Saba.

No sul do Iêmen, dezenas de milhares de refugiados fugiram para Áden e províncias vizinhas para escapar dos combates, e o Exército tem tido dificuldade para reconquistar o território perdido para os militantes.

Saleh, no poder há 33 anos, se recusou a implementar um plano de transferência negociado por países do Golfo Pérsico, agravando os protestos e levando o empobrecido país à beira da guerra civil.