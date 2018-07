Carro-bomba mata pelo menos 13 no Afeganistão

As diferenças sobre o número de vítimas do ataque ocorrido no distrito montanhoso de Azra, na província de Logar, 40 quilômetros a leste de Cabul, mostram o caos que geralmente se instala após esse tipo de ataque.

Já o porta-voz do governo provincial, Din Mohammad Darwesh, informou que 25 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas.

O suicida dirigiu o SUV na direção da clínica médica e os guardas locais tentaram impedi-lo de entrar no complexo, informou o diretor de saúde da província, Mohammad Zaref Nayebkhail. "O motorista não parou, entrou no complexo e chegou ao prédio principal do centro de saúde, onde detonou o veículo", disse Nayebkhail.

A força de explosão provocou o desmoronamento do prédio da clínica, deixando pelo menos 15 pessoas presas em meio aos escombros. Pessoas que estavam próximas tentavam deseperadamente retirar os escombros em busca de corpos e sobreviventes, disse ele.

Segundo Nayebkhail, a clínica havia sido recentemente ampliada para atender às necessidades de saúde da vasta população do distrito.

Um grupo de resposta a emergências, composto por enfermeiras, médicos e outros funcionários provinciais, era encaminhado de helicóptero para a área, onde ajudarão a procurar sobreviventes em meio aos escombros, disse ele.

O Taleban negou a autoria do ataque. Zabiullah Mujahid, porta-voz do movimento, disse à Associated Press, em entrevista por telefone, que "este ataque não foi feito por um de nossos combatentes".

Na noite de sexta-feira outra explosão, desta vez provocada por uma bicicleta cheia de explosivos, atingiu um bazar do distrito de Khanabad, na província de Kunduz, norte do país, matando pelo menos 10 pessoas, dentre elas um policial. Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas no ataque, segundo comunicado do Ministério do Interior.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou que um de seus soldados foi morto durante um ataque de insurgentes no leste do Afeganistão neste sábado. A aliança não divulgou mais detalhes sobre a vítima. Essa morte eleva para 47 o número de soldados da Otan mortos em junho e para mais de 200 os que perderam a vida em 2011. As informações são da Associated Press.