Carro-bomba mata pelo menos 22 no norte da Síria Pelo menos 22 pessoas morreram nesta quarta feira após a explosão de carros-bomba no norte da Síria, informaram meios de comunicação estatais e ativistas. Os ataques quase simultâneos na cidade de Idlib mostram que os ataques desse tipo chegaram a segundo maior centro urbano do país, um dia após uma enorme explosão que deixou 87 mortos numa universidade na cidade de Alepo.