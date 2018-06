Carro-bomba mata pelo menos 40 pessoas no Paquistão

A explosão deste domingo parece ter sido causada por uma bomba colocada dentro de um carro estacionado, que teria sido detonada por controle remoto, afirmou o policial paquistanês, Zahid Khan. O carro-bomba explodiu perto de uma mesquita e de uma delegacia de polícia.

Pelo menos 40 pessoas foram mortas e 90 ficaram feridas, afirmou Jamil Shah, porta-voz do Hospital Lady Reading, responsável por atender as vítimas do ataque. Ao longo da última semana, mais de 140 pessoas foram mortas em Peshawar por meio de ataques violentos. No domingo passado, 85 pessoas morreram depois que dois suicidas detonaram explosivos na parte de fora de uma igreja histórica cristã.

Na sexta-feira, 19 pessoas morreram quando uma bomba colocada em um ônibus que transportava funcionários do governo explodiu nqa periferia de Peshawar.

O grupo militante sunita Jundullah reivindicou a responsabilidade pelo ataque feito à Igreja.

O novo governo do primeiro-ministro, Nawaz Sharif, disse que gostaria de negociar com os militantes para acabar com o derramamento de sangue, mas até agora os esforços apresentaram pouco progresso. Fonte: Associated Press.