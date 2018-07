Carro-bomba na Líbia mata ex-oficial de Kadafi

Segundo o vice-ministro do Interior, Yunis al-Sharif, um coronel do governo de Kadafi foi morto e seu segurança ficou seriamente ferido pela explosão de seu próprio carro. "Foi um assassinato. Fizeram uma armadilha no carro". O veículo explodiu no início da tarde na rua Jamal Abdelnasser, no centro de Benghazi.

A explosão é a mais recente de uma série de ataques na parte leste do país, contam ex-oficiais de segurança que serviram o governo de Kadafi, morto após rebeldes tomarem o poder no país. Islâmicos radicais têm sido apontados como responsáveis, pois foram reprimidos violentamente no regime do ditador. As informações são da Dow Jones.