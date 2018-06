Carro da rainha Elizabeth II é leiloado por US$ 62,7 mil Um carro verde da marca Daimler que pertenceu à rainha Elizabeth II foi leiloado neste sábado (dia 31) por 40,5 mil libras esterlinas (cerca de US$ 62,7 mil). Segundo a casa de leilões Historics, a rainha utilizou o veículo entre 2001 e 2004 para andar no entorno do Castelo Windsor e se locomover até o Palácio de Buckingham. Muitas vezes ela tinha um motorista a seu serviço, mas em diversas ocasiões a própria monarca conduziu o veículo.