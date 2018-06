Carro explode perto de Ministério da Defesa de Israel

"Um carro-bomba explodiu em Tel-Aviv. Aparentemente trata-se de um incidente criminoso, um acerto de contas", disse o porta-voz da polícia Micky Rosenfeld à agência France Presse.

Segundo a rádio pública de Israel, várias pessoas ficaram feridas, mas nenhuma com gravidade. A porta-voz do serviço de resgate, Zaki Heller, disse que informações preliminares indicam que entre sete e dez pessoas ficaram feridas após a explosão. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.