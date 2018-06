Carro explode próximo a base do Hezbollah no Líbano

Agentes do Hezbollah isolaram a área horas após a explosão, dificultando estabelecer o que realmente aconteceu.

Horas após o ataque, ao menos quatro veículos muito danificados estavam espalhados no local, onde era possível ver sangue misturado com neve.

Este foi o primeiro ataque contra um posto do Hezbollah na região de Bekka ao leste do Líbano, após uma série de ataques à bomba a postos reforçados do Hezbollah no sul da capital libanesa.

Ainda nesta terça-feira, três foguetes explodiram na região noroeste de Hermel, também reduto do Hezbollah, sem provocar danos, informaram residentes.

As explosões parecem estar relacionadas com uma série de represálias ao papel do Hezbollah na guerra civil na vizinha Síria, onde membros do grupo lutam ao lado das tropas do presidente Bashar Assad. O grupo recebeu ameaças de retaliação por parte dos rebeldes sunitas que lutam para derrubar Assad, e grupos sunitas extremistas assumiram a responsabilidade por explosões ocorridas nos últimos dois meses e que deixaram dezenas de mortos.

A Agência Nacional de Notícias Libanesas informou que um homem-bomba detonou o veículo próximo da vila de Sbouba na região de Baalbek, cerca de dois quilômetros de uma base que pertence ao grupo de apoio ao governo iraniano. Ainda segundo a agência de notícias, a explosão resultou em um número indefinido de mortes entre membros do Hezbollah e civis. O exército libanês, em comunicado e a estação de TV Al-Manar - que pertence ao Hezbollah - disseram que um carro-bomba explodiu, e a Al-Manar acrescentou que a explosão resultou na morte de um número não específico de pessoas próximo ao "posto avançado de fronteira" para atiradores do Hezbollah.

A estação de TV disse que um comboio do Hezbollah com cinco carros estava estacionado na base quando o grupo avistou um carro estacionado próximo, aumentando as suspeitas. Eles disseram que várias pessoas morreram quando saíam de seus carros e que o veículo foi detonado remotamente. Fonte: Associated Press.