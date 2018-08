Carro invade calçada e deixa feridos no centro de Londres

LONDRES - Um homem foi preso após invadir a calçada e bater um carro nas grades do Parlamento do Reino Unido, no centro de Londres, na manhã desta terça-feira, 14. Segundo a polícia, vários pedestres ficaram feridos, mas, até o momento, nenhuma das vítimas apresentam ferimentos graves.

"O motorista foi detido pelos policiais no local do crime. Vários pedestres ficaram feridos. Agentes continuam no local. Nós iremos providenciar mais informações em breve", informou a Polícia Metropolitana de Londres em rede social.

