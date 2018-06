Carromero será deportado de Cuba à Espanha

Carromero, de 27 anos e militante do Partido Popular (centro-direita), foi condenado em Cuba por homicídio culposo, porque dirigia o automóvel onde viajava com Payá, com outro dissidente cubano, Harold Cepero, e um sueco. Além de Payá, Cepero também morreu no desastre, que acontece em julho em Bayamo, no leste de Cuba. O sueco, considerado não responsável pelo acidente, partiu para Estocolmo em setembro.

As informações são da Associated Press.