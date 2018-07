Carros-bomba deixam 4 mortos e 16 feridos no Iraque

Segundos depois, outro carro-bomba explodiu na mesma cidade em um estacionamento localizado perto da agência de eletricidade do governo. O incidente causou a morte de mais uma pessoa e deixou três machucados.

O terceiro atentado ocorreu na área comercial de Hillah, quando outro veículo com explosivos foi acionado, matando um civil e ferindo nove. De acordo com a polícia, o alvo da ação não foi identificado.

A violência tem diminuído no Iraque, mas os ataques de insurgentes com o objetivo de prejudicar a estabilidade do governo xiita ainda são frequentes. As informações são da Associated Press.