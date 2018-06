Carros-bomba matam 15 pessoas no Iraque

Policiais afirmaram que os ataques começaram na manhã desta terça-feira quando um carro estacionado explodiu em Mahmoudiya, matando cinco pessoas. A cidade está localizada a cerca de 30 quilômetros ao sul da capital iraquiana.

Segundo as fontes, um carro-bomba explodiu mais tarde perto de um posto de checagem de segurança no norte do subúrbio de Taji, em Bagdá, deixando seis mortos. Outra explosão ocorreu no bairro vizinho de Shula, matando quatro pessoas. Fontes de um hospital confirmaram as mortes.

A violência tinha diminuído desde o pico da insurgência no Iraque observado muitos anos atrás, mas ataques letais ainda ocorrem com frequência no país. As informações são da Associated Press.