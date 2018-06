Carros-bomba matam 21 pessoas em Bagdá

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos ataques, mas os atentados traziam a marca de grupos inspirados na Al-Qaeda e outras facções sunitas, que frequentemente usam suicidas e carros-bomba para atingir áreas públicas e edifícios governamentais. A tentativa desses grupos é minar a confiança do atual governo, liderado pelos xiitas.

As explosões de hoje também coincidiram com o aniversário de 11 anos da invasão das tropas norte-americanas no território iraquiano.

O ataque que registrou mais mortes foi na cidade de Numaniya, a 80 quilômetros ao sul de Bagdá, onde uma bomba explodiu em um prédio comercial. Quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas. No norte, em Kazimiyah, três morreram e nove se feriram na explosão de um veículo. Na capital, o principal atentado ocorreu no centro, na Rua Nidhal, onde quatro pessoas morreram e 11 se feriram.

Os ataques aumentaram de frequência com a proximidade das eleições do dia 30 de abril. Mais de 9 mil candidatos vão disputar 328 assentos no parlamento. Fonte: Associated Press.