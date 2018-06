Carros-bomba matam 24 em região xiita de Bagdá

De acordo com policias iraquianos, os carros-bomba estavam estacionados e as explosões atingiram mercados ao ar livre e estacionamentos. O atentado que causou mais mortes foi no bairro de Sadr City. No total, 7 pessoas morreram. Segundo autoridades, 75 pessoas ficaram feridas nos ataques.

Ataques em diferentes partes do Iraque - incluindo dois atentados suicidas na região norte do país - mataram 46 pessoas neste domingo. Mais de 4.500 pessoas foram mortas desde abril de 2013. Fonte: Associated Press.