Carros-bomba matam 32 pessoas em Bagdá Uma série de ataques com carros-bomba na capital do Iraque matou 32 pessoas e deixou dezenas de feridos nesta quinta-feira. No incidente mais sangrento em Bagdá, os explosivos de um carro-bomba foram acionados perto de uma estação de ônibus no bairro xiita de Khazimiyah, na região norte da cidade. Oito pessoas morreram.