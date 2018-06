Carta pede saída de chefe de propaganda de Guangdong

A carta diz que a controvérsia, se for deixada sem solução, vai desafiar a posição da província como o pioneira na reforma econômica chinesa e abertura ao mundo.

Zhang Ming, cientista político da Universidade Renmin em Pequim, estava entre as duas dúzias de acadêmicos signatários da carta e confirmou a autenticidade do documento neste domingo.

Jornalistas chineses dizem que Tuo secretamente examinou um editorial de Ano Novo do jornal Southern Weekly, substituindo o texto, que tratava de avaliação sobre os poderes do governo, por uma propaganda, que foi veiculada na quinta-feira. "Estamos preocupados que permitir a permanência no cargo de pessoas como Tuo Zhen irá trazer muito mais impactos negativos para o comitê do partido em Guangdong", diz a carta.

A petição segue uma carta semelhante distribuída na sexta-feira por pelo menos 35 ex-empregados do jornal, também exigindo a renúncia de Tuo. As informações são da Dow Jones.