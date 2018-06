Cartas enviadas a prefeito de NY tinham traços de ricina

As cartas anônimas foram abertas em Nova York na sexta-feira, 24, na instalação de correspondências civis em Manhattan, e no domingo, 26, em Washington, no escritório usado pelo grupo Prefeitos contra Armas Ilegais, informou a polícia.

O porta-voz da chefatura de polícia de Nova York, Paul Browne, disse que testes preliminares indicaram a presença de ricina nas duas cartas, mas novos exames serão realizados. Ele afirmou que as mensagens das cartas continham referências ao debate sobre as leis para o controle de armas e uma substância oleosa rosa alaranjada.

O prefeito de Nova York se tornou um dos mais poderosos defensores do controle de armas nos Estados Unidos, já que é capaz de impulsionar a discussão da questão tanto por seu cargo público quando por sua fortuna pessoal. As informações são da Associated Press.