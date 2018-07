Cartéis mexicanos têm 30 mil 'crianças-soldado'

Grande parte tem entre 13 e 17 anos e é recrutada pelos maiores cartéis do país: Los Zetas, Sinaloa e La Família Michoacán. "Muito do que acontece hoje no México corresponde ao cenários de uma guerra. Da mesma forma que se precisa de soldados numa guerra, os cartéis precisam aumentar seus efetivos", disse em entrevista à reportagem o diretor executivo da Rede pelos Direitos da Infância no México, Juan Martín Pérez García.

Os jovens mais vulneráveis, mais pobres e fora do sistema educativo, são mão de obra barata e facilmente descartada - assassinados ou entregues à polícia. "São como os meninos-soldado da África, já que estão na ?primeira linha do fogo? e são os mais sacrificáveis", afirma a antropóloga Rossana Reguillo, da Universidade de Guadalajara.

O recrutamento começa com ameaças às famílias dos jovens. Depois vem a oferta de um salário. "Estudos apontam que em Ciudad Juárez, por exemplo, os adolescentes recebem US$ 1 mil por mês. Eles podem ainda receber pelos assassinatos", conta Pérez. Segundo ele, um trabalhador mexicano ganha em média US$ 5 por oito horas de trabalho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.