Cartel de 'El Chapo' é suspeito de 67 mortes Um cartel vinculado a Joaquín "El Chapo" Pérez, um dos principais traficantes do México, que aparece entre os primeiros na lista dos criminosos mais procurados pelo FBI, é responsável por 67 assassinatos descobertos recentemente no Estado de Veracruz, afirmaram ontem as autoridades mexicanas. Ao todo, 32 corpos foram encontrados na quinta-feira e outros 35 no dia 20. Oito integrantes do cartel Jalisco Nova Geração - apelidado de "Mata Zetas" pela polícia, foram presos por envolvimento nos assassinatos.