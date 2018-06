Cartel mexicano promete trégua durante visita papal Traficantes de um dos maiores cartéis da droga do México prepararam e fixaram em muros e passarelas 11 faixas nesta segunda-feira, no Estado de Guanajuato, nos quais prometeram suspender a violência nos dias em que o papa Bento XVI visitar o México, a partir da sexta-feira. As 11 faixas foram penduradas em cinco municípios, incluído o de León, onde Bento XVI começa oficialmente sua viagem mexicana na sexta-feira. As faixas foram assinadas pelos Cavaleiros Templários, uma gangue que atua no México central. Um funcionário da procuradoria do Estado de Guanajuato, que falou sob anonimato, disse que as faixas começaram a aparecer no sábado e trazem uma mensagem "de trégua e paz, além de afirmarem que manterão a paz durante a visita do papa".