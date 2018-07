Cartum lança ataque contra ofensiva do Sul Cartum anunciou ontem que lançou um ataque contra as forças sul-sudanesas que tomaram uma região da fronteira entre os países rica em petróleo. O porta-voz militar do Sudão confirmou à emissora britânica BBC que suas tropas começaram a avançar em direção à cidade de Heglig ao meio-dia de ontem. Mais cedo, o Sudão do Sul disse que deixaria a região se forças de paz forem enviadas para lá.