Cartunista chora ao mostrar nova edição de jornal de humor francês

PARIS - A provocativa próxima edição do Charlie Hebdo está impressa, com uma caricatura do profeta Maomé na capa e uma página central dupla alegando que mais foi feito no domingo para ajudar o jornal de humor francês do que poderia ser feito "em uma missa".

O cartunista Renald Luzier, o Luz, disse nesta terça, 13, que o desenho na capa da próxima edição do jornal de humor francês Charlie Hebdo representa "apenas um carinha que está chorando". E acrescentou, sem rodeios: "Sim, é Maomé". Falando em uma entrevista coletiva em Paris, na qual ele caiu em lágrimas várias vezes, descreveu como chorou depois de desenhar a capa do jornal.

O número mantém a atitude irreverente e muitas vezes ofensiva pela qual o Charlie Hebdo é conhecido na França. As duas primeiras páginas incluem desenhos dos cartunistas assassinados. Um mostra uma freira francesa muito popular falando sobre sexo oral. Outro mostra um muçulmano, um cristão e um líder judeu dividindo o mundo.

O principal editorial faz uma defensa vigorosa do secularismo e do direito de satirizar religiões e líderes religiosos e responsabilizá-las - e terminou com uma crítica do papa. "Na última semana, Charlie, um jornal ateu, fez mais milagres do que todos os santos e profetas juntos. O que mais nos dá orgulho é que vocês têm nas mãos o jornal que sempre fizemos", diz o texto.

Doze pessoas morreram quando dois atiradores mascarados atacaram a redação do jornal na quarta-feira, incluindo a maior parte da equipe editorial e dois policiais. Foi o início de três dias de terror em Paris que viram 17 pessoas morrerem antes de os três extremistas islâmicos serem mortos por forças de segurança.

A capa mostra o profeta Maomé chorando, com um cartaz dizendo: "Eu sou Charlie". Acima do desenho, a inscrição: "Tudo é perdoado". Zineb el-Rhazoui, um jornalista que trabalha no humorístico, explicou que os jornalistas estavam perdoando os extremistas pelas mortes. / AP