Casa Branca admite possibilidade de receber Raúl Castro

WASHINGTON - A Casa Branca não descartou ontem a possibilidade de o presidente Barack Obama receber em Washington o presidente de Cuba, Raúl Castro. A eventual visita seria um passo adicional na reaproximação entre os dois países iniciada na quarta-feira, quando foram anunciadas medidas que provocam a maior transformação nos laços bilaterais desde a adoção do embargo econômico pelos EUA em 1962.

“O presidente recebeu líderes tanto de Burma quanto da China nos Estados Unidos e, por essa razão, eu não descarto uma visita do presidente Castro”, disse o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, mencionado dois países que possuem regimes autoritários. Em um gesto de caráter político, o governo americano usa Burma para se referir a Mianmar, nome dado ao país pelos militares.

Anteontem, foi a vez de Obama se mostrar aberto à possibilidade de visitar Cuba. “Eu não tenho planos agora, mas vamos ver como as coisas evoluem”, declarou o presidente em entrevista à rede ABC, poucas horas depois de anunciar as medidas que colocam fim ao isolamento de cinco décadas e meia que marcou o relacionamento bilateral.

Na terça-feira, Obama e Castro conversaram por telefone durante 45 minutos, no primeiro contato do tipo entre líderes dos dois países desde a Revolução Cubana. Antes disso, os dois presidentes haviam se encontrado no funeral de Nelson Mandela, quando protagonizaram um breve aperto de mãos.

O secretário de Estado, John Kerry, foi mais enfático que Obama e disse irá à ilha dos Castro. “Eu espero ser o primeiro secretário de Estado em 60 anos a visitar Cuba”, disse em nota.