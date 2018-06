Casa Branca alerta Putin sobre Ucrânia A Casa Branca disse neste sábado que está preocupada com o que chamou de "campanha" de separatistas favoráveis à Rússia que provocaram conflitos no leste da Ucrânia hoje. O governo americano alertou o presidente russo, Vladimir Putin, contra o uso dos acontecimentos na região como pretexto para assumir o controle de outras partes do território ucraniano.