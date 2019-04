Casa Branca anuncia saída de diretor do Serviço Secreto americano

WASHINGTON - O chefe do Serviço Secreto americano, a prestigiosa unidade policial encarregada da proteção do presidente, deixará em breve seu posto, anunciou nesta segunda-feira, 8, a Casa Branca, que não informou as razões para essa partida inesperada.

"O diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS) Randolph 'Tex' Alles partirá em breve e o presidente (Donald) Trump escolheu James M. Murray, membro de carreira do USSS, para substituí-lo a partir de maio", informou Sarah Sanders, porta-voz da presidência.

A mídia descreveu a decisão como uma grande reestruturação na liderança do Departamento de Segurança Interna. / AFP e REUTERS