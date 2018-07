Casa Branca condena assassinato de irmão de presidente afegão

WASHINGTON - Os Estados Unidos condenaram "nos mais duros termos" o assassinato de Ahmed Wali Karzai, meio-irmão do presidente do Afeganistão, Hamid Karzai.

Jay Carney, porta-voz do governo, ofereceu a ajuda dos Estados Unidos na investigação do crime. Ahmed foi assassinado em sua residência em Kandahar, no sul do Afeganistão, quando recebia convidados.

Carney disse que o governo norte-americano está enviando "orações e condolências" aos familiares de Karzai. O meio-irmão do presidente afegão dirigia a Assembleia Legislativa de Kandahar. O assassino foi identificado por autoridades locais como uma pessoa próxima do político.

As informações são da Associated Press