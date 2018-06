Casa Branca condena 'violação' da soberania ucraniana

Rhodes pediu que a Rússia mude de rumo ou vai enfrentar prejuízos adicionais e consequências. "Nós estamos dando aos russos uma mensagem clara que eles precisam remover seu comboio", ele afirmou.

Dezenas de caminhões russos que supostamente levam ajuda humanitária atravessaram a fronteira com a Ucrânia nesta sexta-feira sem a escolta da Comissão Internacional da Cruz Vermelha, violando um acordo recente, relataram autoridades ucranianas.

O conselheiro disse que a entrada do comboio no território ucraniano era uma "incursão direta", destacando que a Ucrânia não concordou com o avanço dos caminhões para além da fronteira. Rhodes afirmou que se a Rússia não parasse o avanço do comboio, os EUA e seus aliados internacionais iriam tomar decisões sobre como intensificar as sanções contra o país.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirma que enviou os caminhões porque a Ucrânia estava atrasando sua liberação, o que teria resultado em um longo impasse sobre o comboio. O Ministério das Relações Exteriores ucraniano considerou a entrada dos veículos uma violação grave das leis internacionais. Fonte: Dow Jones Newswires.