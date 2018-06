Casa Branca confirma não ter planos de ação com Irã

"Qualquer conversa com o regime iraniano não incluirá a coordenação militar", disse o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, a jornalistas que viajam com o presidente Barack Obama no Air Force One. "Nós não estamos interessados em qualquer esforço com o Irã para coordenar a atividade militar."

As declarações da Casa Branca ocorrem no mesmo dias em que o Pentágono negou uma resposta militar à crise no Iraque associado ao Irã, o que contradisse uma fala de mais cedo do secretário de Estado norte-americano, John Kerry, que disse que os EUA estariam abertos a negociações com Teerã. Fonte: Dow Jones Newswires.