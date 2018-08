Casa Branca corta apoio financeiro de US$ 200 milhões à Palestina

WASHINGTON - A Casa Branca cortou o apoio financeiro de US$ 200 milhões previstos para projetos de assistência na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, informou o Departamento de Estado americano em comunicado enviado ao Congresso nesta sexta-feira, 24.

Segundo a administração Trump, a verba será redirecionada a "projetos de alta prioridade em outros lugares", sem especificar quais projetos ou locais receberão o montante. A decisão foi tomada após o governo realizar uma revisão sobre o financiamento de projetos conduzidos pelos Estados Unidos na Palestina.

O apoio financeiro estava empenhado no plano orçamentário americano que vence no dia 30 de setembro. A quantia seria utilizada para ações voltadas para a promoção da saúde, educação e governança da população palestina.

Um dos atritos envolvendo a Casa Branca e a Autoridade Palestina, que governa a Cisjordânia, é o gasto da verba americana com indenizações às famílias de palestinos mortos, feridos ou presos durante confrontos com as forças militares de Israel. //ASSOCIATED PRESS