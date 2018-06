Casa Branca dá boas vindas a Chen em sua viagem aos EUA

"O sr. Chen, sua esposa e dois filhos estão a caminho para os Estados Unidos. Nós comemoramos o rumo que as negociações tomaram e o fato de que ele será capaz de estudar no país quando chegar", disse o funcionário do Conselho de Segurança Nacional Ben Rhodes.

"Estamos satisfeitos, já que fomos capazes de alcançar uma resolução sobre o assunto", disse Rhodes a repórteres durante a cúpula do G8 em Camp David, Maryland, nos Estados Unidos.

(Reportagem de Jeff Mason)