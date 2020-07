Casa Branca deseja a Bolsonaro uma 'recuperação rápida' do coronavírus

WASHINGTON - A Casa Branca desejou nesta terça-feira, 7, uma "rápida recuperação" para o presidente Jair Bolsonaro depois de conhecer o resultado positivo do teste de covid-19 desse que é um aliado próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, e com quem ele compartilha ceticismo sobre a doença.

"Eu não falei com o presidente sobre isso (resultado positivo), mas desejamos a ele (Bolsonaro) uma boa e rápida recuperação", disse a repórteres Kayleigh McEnany, porta-voz da Casa Branca. Segundo ela, não há previsão de conversas futuras entre os dois presidentes.

Bolsonaro, de 65 anos, que descreve regularmente a covid-19 como uma "gripe", anunciou nesta terça-feira que seu teste para a doença teve resultado positivo, afirmando que se sente bem e recebeu a informação "sem pânico".

Depois de meses desafiando o vírus quase diariamente, o presidente informou pessoalmente a um grupo de jornalistas localizados a menos de dois metros dele sobre o resultado do exame realizado no dia anterior, o que o inclui em uma estatística sombria no Brasil que já soma cerca de 1,6 milhão de casos, com quase 70 mil mortes. / EFE