Casa Branca divulga comunicado sobre votação de hoje O secretário de imprensa da Casa Branca divulgou há pouco o comunicado que revela os planos dos líderes republicanos da Câmara. De acordo com o documento, os políticos querem adiar um ano a reforma de saúde, conhecida como Obamacare, como condição para concordar em financiar o governo. A proposta teve rejeição imediata do líder da maioria democrata do Senado, Harry Reid, e deixou o Congresso em um impasse sobre como evitar a paralisação do governo norte-americano.