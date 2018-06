Casa Branca diz 'garantir' que Síria cumpra acordo

"Isso não está caindo aos pedaços, mas gostaríamos de ver o acordo proceder muito mais rapidamente", disse o chefe de gabinete da Casa Branca, Denis McDonough. Ele afirmou que os EUA não são dependentes da Rússia para fazer o presidente sírio, Bashar Assad, cumprir os termos acordados. Moscou é o principal fornecedor de armas para o regime sírio.

"Vamos garantir que os sírios cumpram suas obrigações. Eles têm uma obrigação com a comunidade internacional de fazer exatamente o que eles disseram que iriam fazer", disse McDonough. Ele se recusou, porém, a dizer o que os EUA farão se o regime de Assad não contribuir.

O secretário de Estado americano, John Kerry, expressou preocupação com a conduta de Assad durante visita à Europa neste fim de semana. Apenas 4% das 530 toneladas métricas de armas químicas foram removidas do país até agora, apesar do prazo de 31 de dezembro de 2013 para a remoção de todas as armas. Fonte: Dow Jones Newswires.