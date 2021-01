Casa Branca libera entrada de passageiros do Brasil, mas Biden deve manter restrição

WASHINGTON - O presidente Donald Trump revogou nesta segunda-feira, 18, a restrição de entrada de passageiros do Brasil e de parte dos países europeus. Com a nova medida, viajantes que partem do Brasil poderão entrar nos Estados Unidos desde que apresentem um teste negativo de coronavírus a partir do dia 26 de janeiro. A nova medida libera a entrada também de passageiros do Reino Unido, Irlanda e de 26 países europeus que compõem a zona Schengen.

O presidente eleito Joe Biden, que toma posse no dia 20, pode alterar a medida e recolocar as restrições em vigor, se desejar. No Twitter, a porta-voz de Biden, Jen Psaki, afirmou que o novo governo "não pretende levantar as restrições" no dia 26 de janeiro. Na prática, no entanto, o novo governo não precisa derrubar as restrições para a entrada de passageiros estar liberada, pois a medida já foi assinada por Trump. Se quiser impor novamente um bloqueio na entrada de viajantes, Biden terá de emitir uma nova proibição de entrada.

"Na verdade, nós planejamos fortalecer as medidas de saúde pública sobre as viagens internacionais para mitigar a disseminação da covid-19", escreveu Psaki. "Com o agravamento da pandemia e mais variantes contagiosas no mundo, este não é o momento para suspender as restrições, afirmou a porta-voz do democrata.

Em março, a Casa Branca bloqueou a entrada de quem chega da Europa, Reino Unido e Irlanda ou esteve nos países nos 14 dias que antecederam o desembarque nos EUA, como parte da tentativa de controlar a propagação de coronavírus. Em maio, a mesma medida foi imposta sobre o Brasil. A dois dias de deixar o cargo, Trump derrubou as restrições. Continuam em vigor, no entanto, as restrições impostas a passageiros da China e do Irã.

Na nova medida, assinada nesta segunda-feira, Trump afirma que a entrada de passageiros do Brasil, Europa, Reino Unido e Irlanda "não é mais prejudicial aos interesses dos Estados Unidos"e que "é do interesse americano encerrar a suspensão de entrada".

A medida assinada nesta segunda-feira por Trump entra em vigor a partir da 0h01 do dia 26 de janeiro, mesma data em que os EUA passarão a exigir teste de coronavírus de todos os passageiros que chegam ao país. Nos últimos meses, as companhias aéreas, preocupadas com a queda drástica nas receitas diante da restrição das viagens internacionais, têm defendido em conversas com o governo americano que é possível controlar a transmissão do vírus através de medidas como a exigência de testes.

No final do ano, integrantes da força-tarefa de coronavírus da Casa Branca deram aval a uma nova política sobre voos nos bastidores.

As notícias sobre uma nova mutação do coronavírus no Reino Unido e, posteriormente, no Brasil, no entanto, assustaram as autoridades americanas e postergaram a decisão da Casa Branca.