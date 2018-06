Casa Branca monta lista de candidatos ao banco central

O mandato de Bernanke termina no dia 31 de janeiro do ano que vem e Obama poderia pedir que ele permanecesse no cargo por um terceiro mandato, mas amigos do banqueiro central dizem que ele não deseja ficar no posto. Segundo as fontes ouvidas pelo WSJ, assessores de Obama já começaram a conversar com o Senado sobre a escolha do novo presidente do Fed. "Eles indicaram que estão trabalhando para nomear alguém a tempo, para que nós possamos fazer as análises necessárias", disse um funcionário do Senado.

As pessoas com conhecimento do assunto não quiseram divulgar o nome de nenhum potencial candidato, mas dizem que não existem favoritos e é uma disputa em aberto. A Casa Branca ainda está na fase inicial do processo e não vai anunciar nenhum resultado antes do outono (no Hemisfério Norte, que começa em setembro). Fonte: Dow Jones Newswires.