Casa Branca não dá prazo para Rússia cumprir acordo Washington - A Casa Branca diz que o governo dos Estados Unidos ainda está tentando determinar quem foi o responsável pelo tiroteio de domingo no leste da Ucrânia e não especificou quando a Rússia teria que cumprir os termos do acordo assinado em Genebra para conter as tensões na região. O porta-voz Jay Carney pediu que Moscou respeite aos compromissos da semana passada para estabilizar o conflito e alertou sobre a possibilidade de sanções mais pesadas contra o país, mas não falou sobre qual seria o prazo para que tais sanções pudessem ser adotadas.