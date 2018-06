Casa Branca não dará visto a representante do Irã na ONU

Hamid Aboutalebi era um membro do grupo responsável pela tomada da Embaixada dos EUA em Teerã em 1979. A nomeação de Aboutalebi indignou os membros do Congresso, que aprovaram uma lei barrando a entrada nos EUA de qualquer indivíduo envolvido em espionagem, terrorismo ou uma ameaça à segurança nacional.

Negar vistos para candidatos a embaixador da ONU ou a chefes de Estado estrangeiros que queiram participar de eventos das Nações Unidas nos Estados Unidos é raro, se não inédito.

O porta-voz da Casa Branca Jay Carney não quis afirmar se o presidente Barack Obama vai assinar um projeto de lei, aprovado pelo Congresso, que barra a entrada do enviado iraniano. Mas o porta-voz afirmou que a Casa Branca compartilha o sentimento contido no projeto de lei.

O Irã chamou a rejeição de Aboutalebi de "inaceitável", de acordo com a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores Marzieh Afkham. A representante disse também que Aboutalebi é um dos melhores diplomatas do país e argumentou que ele recebeu anteriormente um visto dos EUA.

Aboutalebi insistiu que seu envolvimento com o grupo envolvido na tomada da embaixada limitou-se a tradução e negociação. Fonte: Associated Press.