Casa Branca pede suspensão do bloqueio da lei de imigração

WASHINGTON - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu à Corte Federal que permita a aplicação do plano de imigração do Departamento de Segurança Nacional, temporariamente bloqueado pelo juiz federal do Texas Andrew Hanen. O programa vai permitir que cerca de 5 milhões de pessoas que estão ilegalmente no país possam pedir autorizações de trabalhos e terem suas deportações adiadas.

Semana passada, o juiz Hanen bloqueou a efetivação do plano em resposta a uma ação judicial movida por 26 Estados que alega que o presidente Barack Obama ultrapassou sua autoridade executiva ao criar o programa, anunciado em novembro de 2014.