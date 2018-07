Casa Branca rechaça pedido de desculpas ao Paquistão A Casa Branca rechaçou nesta quinta-feira a hipótese de pedir desculpas ao Paquistão por causa de um bombardeio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que matou 24 soldados paquistaneses no final de semana passado, insistindo que uma investigação especial sobre o incidente ainda está em curso.