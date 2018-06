Casa Branca retarda retirada e mantém todos os soldados no Afeganistão

"O Afeganistão continua a ser um lugar perigoso e é importante manter a cooperação de segurança entre os dois países", disse o presidente norte-americano, Barack Obama. Ele acrescentou que um novo governo no Afeganistão abre um novo capítulo nas relações entre os dois países.

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, pediu ao presidente norte-americano para retardar a retirada dos soldados de seu país, porque o Exército afegão está se preparando para duros combates na primavera, além de lutar contra o Estado Islâmico, que tem recrutado homens em solo afegão.

O plano original era cortar o número de soldados para 5.500 até o final deste ano. Obama fez o anúncio em uma coletiva de imprensa, após sua primeira reunião com o novo líder do Afeganistão. Fonte: Associated Press.