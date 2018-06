Casa Branca sinaliza 'progresso' no programa de saúde Correndo para cumprir o prazo e solucionar os problemas verificados no site do programa de saúde até o final deste mês, os funcionários da administração do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, sinalizaram que houve um "progresso dramático". A Casa Branca, porém, reconheceu que há muito trabalho a ser feito para melhorar o site e a sua tecnologia.