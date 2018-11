Casa Branca suspenderá credencial de jornalista da CNN quando liminar expirar

Funcionários da Casa Branca comunicaram o correspondente da CNN Jim Acosta que ele terá sua credencial para cobrir o Executivo americano suspensa outra vez, assim que expirar a liminar de 14 dias concedida por um juiz federal do Distrito de Colúmbia na sexta-feira, 16.

Acosta teve a permissão para trabalhar na Casa Branca suspensa no começo do mês depois de questionar o presidente Donald Trump numa entrevista coletiva. A CNN recorreu à Justiça e o juiz Timothy Kelly determinou que o correspondente retornasse ao trabalho até que ele considere o mérito da questão.

Na decisão que concedeu a liminar, o magistrado disse que a Casa Branca não respeitou o devido processo ao suspender a credencial.

"O processo de decisão da Casa Branca foi tão envolto em mistério que o governo não soube me explicar o porquê da decisão", disse o juiz, que foi nomeado ao cargo por Trump.

A CNN decidiu processar Trump e outros cinco membros de seu gabinete por infrigir a 1ª Emenda da Constituição americana, que versa sobre a liberdade de imprensa, e a 5ª,que garante que ninguém é culpado até o trânsito em julgado.

"A CNN continua a violar as emendas de número 1 e 5 da Constituição", disse a emissora em nota. "Essas ações ameaçam todos os jornalistas e empresas de comunicação."

Os advogados do Departamento de Justiça, que defendem a Casa Branca no caso, argumentam que a primeira emenda não foi violada porque outros jornalistas da CNN mantêm o acesso à cobertura do Executivo.

A credencial de Acosta, conhecido pelas perguntas duras ao presidente, foi suspensa pela porta-voz do presidente Sarah Sanders depois de Trump mandar ele se calar e uma estagiária tentar tirar o microfone da mão do repórter em uma entrevista. Ela acusou o jornalista de "colocar as mãos em uma jovem", acusação que o juiz caracterizou como "provavelmente mentirosa". /WASHINGTON POST