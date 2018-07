Casa Rosada prepara cerimônia de posse de Cristina Kirchner

BUENOS AIRES - O cerimonial da Casa Rosada, sede do governo argentino, dá início nesta segunda-feira, 5, aos primeiros contatos com a Diretoria de Protocolo do Senado para discutir detalhes da cerimônia de posse da presidente Cristina Kirchner, reeleita no dia 23 de outubro para um novo mandato de quatro anos.

A sessão especial do Congresso para a posse de Cristina, no sábado, terá início às 12h30 (horário de Brasília). A previsão de chegada da presidente à sede do Legislativo é às 12h45, 15 minutos antes do início do juramento. Para a solenidade foram convidados parlamentares, políticos e chefes de Estado. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, já confirmou presença.

Pela Constituição, Cristina não poderá concorrer a um terceiro mandato, mas há uma série de especulações sobre manobras de reforma Constitucional para abrir essa possibilidade. A presidente, no entanto, negou intenção de concorrer em 2015.

A praça do Congresso será preparada para receber o público e os militantes políticos com um telão que transmitirá o discurso presidencial. Por volta das 14 horas, após o juramento de Cristina e do vice, Amado Boudou, ambos se dirigirão à Casa Rosada.

No trajeto, a presidente e o vice vão cumprimentar os militantes. Às 15 horas, ambos vão receber os cumprimentos das delegações estrangeiras e, logo depois, às 16 horas, Cristina dará posse aos ministros.