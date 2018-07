Casal britânico morre após ser levado por enxurrada Um casal de idosos britânicos morreu afogado após ser atingido por uma enxurrada que atravessou um mercado de rua no sudeste da Espanha. Segundo José Perez Grau, representante do Ministério do Interior regional, 25 minutos de forte chuva perto da cidade de Finestrat causaram a torrente que desceu até a área em que o mercado de rua havia sido montado. Vendedores e visitantes também foram pegos de surpresa, já que não estava chovendo na cidade.