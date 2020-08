Casal norte-americano morre de covid-19, 48 horas após morte do filho

Victoria Freda, 83, e seu marido, Lawrence Freda Jr., 85, morreram no dia 24 de abril, com os sintomas do coronavírus, de acordo com ambos os obituários online. Já seu filho, John Freda, morreu em 22 de abril aos 51 anos, da mesma doença. "Três grandes e amorosas almas, todas tiradas da mesma família em um período de 48 horas", disse o governador do estado de Nova Jersey, Phill Myrphy.

Ele notou suas mortes em uma coletiva de imprensa do coronavírus na última quarta-feira (12), chamando-a de "uma história trágica extraordinária". Em seu twitter, o governador também fez questão de homenagear a família.

We remember Larry and Vicki Freda, and their son, John. One family.

John was a proud Jersey product all the way. He had a creative soul, loving to write, draw, and work on art projects. He was an avid reader & movie buff. John was funny, thoughtful, intelligent, & introspective. pic.twitter.com/OsWUv7Cjsb — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) August 12, 2020