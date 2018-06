"Enquanto lamentamos esta perda que aconteceu em um templo, nos lembramos de quanto nosso país foi enriquecido pelos sikhs, que fazem parte da grande família americana", disse Obama em comunicado emitido pela Casa Branca. A identidade do suposto atirador, morto pela polícia, não foi divulgada, e os motivos do ataque ainda são desconhecidos. As informações são da Dow Jones.