Casal suíço mantido em cativeiro pela Taleban escapa

David Och e Daniela Widmer, de nacionalidade suíça, chegaram em segurança e em boas condições no aeroporto de Zurique neste sábado, dois dias depois de fugirem de seus sequestradores no noroeste do Paquistão.

O casal, que estava em férias, foi capturado em julho, no sudoeste da província paquistanesa de Baluquistão. Eles apareceram em um posto do exército perto da fronteira do Afeganistão nesta quinta-feira, dizendo que haviam conseguido escapar. O Taleban informou que uma recompensa foi paga para que eles fossem soltos. As informações são da Associated Press.